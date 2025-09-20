Минус 1070 оккупантов, танк и две бронемашины за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 100 тыс. 600 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 19 сентября, украинские воины уничтожили один российский танк (всего уничтожено 11 192), две боевые бронированные машины (23 280), 31 артиллерийскую систему (32 927).

Потерял враг также 365 БПЛА оперативно-тактического уровня (61 045), 124 единицы автомобильной техники и автоцистерн (62 168).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 492 РСЗО, 1 218 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3 968 единиц спецтехники и 3 718 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Запорожье неизвестные устроили диверсию с поджогом, в результате которой у врага – минус 18 офицеров.

Впоследствии всплыли новые подробности ликвидации: оккупанты задохнулись в блиндаже во время пожара.

