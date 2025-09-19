'Задохнулись в блиндаже': всплыли новые подробности ликвидации 18 российских офицеров на Запорожье

На временно оккупированной территории Запорожской области всплывают новые детали ликвидации группы высокопоставленных российских военных. Вдова одного из ликвидированных захватчиков подтвердила смерть 17 офицеров.

Все они задохнулись угарным газом в блиндаже во время пожара. Об этом сообщает проект ASTRA.

Женщина рассказала, что в свидетельстве о смерти мужа указано "отравление угарным газом". По ее словам, офицеры находились в блиндаже на ночной смене, когда огонь охватил поле поблизости. Те, кто спал в убежище, не смогли выбраться и погибли от удушения.

"А как оно было на самом деле – кто знает", – отметила она.

Документ вдова журналистам не показала, однако редакция располагает личными данными, которые подтверждают ее показания. Другие родственники погибших отказались от комментариев.

Что предшествовало

Накануне стало известно, что в Запорожье в конце августа в результате диверсии вражеская армия понесла ощутимые потери. Неизвестные диверсанты устроили пожар в командном пункте 35-й российской армии. Тогда на "концерт к Кобзону" отправились сразу 18 офицеров оперативного состава штаба этой российской армии.

Эффектная и эффективная "демилитаризация" захватчиков на оккупированной части Запорожья произошла 30 августа в районе временно оккупированной Воскресенки. Причиной стал не прицельный удар, а диверсия.

