ВСУ отминусовали 1060 оккупантов, пять ББМ и 19 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1060 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 10 тыс. человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1060 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 18 июня достигли 1 010 390 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили один вражеский танк (всего ликвидировано 10 955 единиц), пять боевых бронированных машин (22 865), 19 артиллерийских систем (29 393).

Также были ликвидированы 123 БпЛА оперативно-тактического уровня (41 422) и 116 единиц автомобильной техники (52 617).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 421), средств ПВО (1 188), крылатых ракет (3 369), самолетов (416), вертолетов (337), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 920).

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ ударили по месту хранения техники армии РФ на Донбассе. Оккупанты располагались в селе Большая Шишевка Шахтерского района Донецкой области. На пораженном защитниками объекте хранилась техника 24 бригады Спецназа армии РФ в/ч 55433.

В результате точного удара сгорели 10 автомобилей и 6 грузовиков с оборудованием на них.

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