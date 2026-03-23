Силы обороны отминусовали еще 970 оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям армии РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 288 тыс. 850 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 23 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 794), пять боевых бронированных машин (24 268), 24 артиллерийские системы (38 662), одну РСЗО (1 695), 1 999 БпЛА оперативно-тактического уровня (192 869).

Также уничтожено 136 единиц автомобильной техники и автоцистерн (84 775).

За сутки Россия потеряла 2 166 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 336 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 098 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, "Стальные львы" недавно установили рекорд на Лиманском направлении. Защитники уничтожили почти сотню оккупантов за сутки и отбили наступление врага.

Также Силы беспилотных систем уничтожили два вражеских "Бук-М3" и "Триумф".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!