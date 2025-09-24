Почти тысяча оккупантов, два самолета и десятки артсистем: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 104 тыс. 550 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 23 сентября, украинские воины уничтожили два российских танка (всего уничтожено 11 201), три боевые бронированные машины (23 285), 43 артиллерийские системы (33 095), одну РСЗО (1 496) и два самолета (426).

Потерял враг также 334 БПЛА оперативно-тактического уровня (62 820), 130 единиц автомобильной техники (62 616) и четыре единицы спецтехники (3 973).

Временно неизменным пока остается количество уничтоженных средств ПВО (1 218), вертолетов (345), крылатых ракет (3 747), кораблей (28), подводных лодок (1).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операторы СБС поразили два российских ЗРК "Тор-М2" стоимостью $50 млн. Для этого пилоты прибегли к инновационному решению.

Также стали известны результаты атаки украинских дронов по полигону в Краснодарском крае. Там украинские воины смогли уничтожить несколько "Искандеров".

