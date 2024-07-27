Минус 1210 оккупантов, 24 ББМ и 45 артсистем: в Генштабе обновили данные о потерях России

Российские захватчики продолжают нести значительные потери в войне против Украины. За сутки 26 июля украинские воины отминусовали 1210 россиян, пришедших на украинскую землю с оружием.

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Также уничтожены десятки единиц военной техники и вооружений армии РФ. Подробности о ходе "денацификации" и "демилитаризации" агрессора на украинской земле сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с обезвреженными накануне 1210 российскими оккупантами общие боевые потери РФ в живой силе к утру 27 июля достигли 573 510 человек.

Теряли захватчики также военную технику и вооружение, в том числе: 11 танков (всего 8 331), 24 боевых бронированных машин (16 074), 45 артиллерийских систем (15 885) и одно средство ПВО (905).

Неизменным по сравнению с предыдущей сводкой остается количество "демилитаризованных" российских РСЗО (1 125), самолетов (363), вертолетов (326), кораблей/катеров (28), подлодок (одна).

А вот БПЛА оперативно-тактического уровня враг накануне потерял 53 (12 736), уничтожена также одна крылатая ракета (2 403), три единицы специальной техники (2 671) и 86 единиц автомобильной техники и автоцистерн (21 500).

Напомним, в вечернем обращении 26 июля президент Украины Владимир Зеленский пообещал усилить украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери. Он отметил, что воины Сил обороны должны получать все, что необходимо в условиях очень жестких боев и давления врага на передовой.