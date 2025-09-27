ВСУ отминусовали 970 оккупантов, РСЗО и средство ПВО армии РФ за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 107 тыс. 400 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 26 сентября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 204), одну боевую бронированную машину (23 288), 39 артиллерийских систем (33 186), одну РСЗО (1 502) и одно средство ПВО (1 223).

Уничтожены также 362 БпЛА оперативно-тактического уровня (63 931), 91 единица автомобильной техники (62 909) и две единицы спецтехники (3 977).

Также в целом Россия потеряла уже 427 самолетов, 345 вертолетов, 3 747 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники на Харьковщине провели "дистанционную зачистку" – поразили место запуска дронов РФ возле Волчанска.

Также сообщалось, что Силы спецопераций взяли под контроль лесополосу в Донецкой области. Воины раскрыли детали успешного налета на позиции врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!