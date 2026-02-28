Силы обороны отминусовали еще 770 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 770 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 265 тыс. 900 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 28 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 707), пять боевых бронированных машин (24 102), 32 артиллерийские системы (37 663), две РСЗО (1 661), 1 616 БпЛА оперативно-тактического уровня (149 637).

Также уничтожено 149 единиц автомобильной техники и автоцистерн (80 329).

За сутки Россия потеряла 1 805 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 305 средств ПВО, 435 самолетов, 348 вертолетов, 4 384 крылатые ракеты, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 075 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в оккупированном Луганске атакована нефтебаза. Судя по появившимся в сети кадрам, там вспыхнул мощный пожар.

Впоследствии в Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Луганске и рассказали об ударах по другим логистическим объектам врага на временно оккупированных территориях нашего государства.

