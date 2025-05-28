ВСУ отминусовали еще 1050 оккупантов, четыре танка и 18 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе достигли почти 984 тысячи человек.

Видео дня

Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1050 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 28 мая достигли 983 890 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили четыре вражеских танка (всего ликвидировано 10 864 единицы), две боевые бронированные машины (22 664), 18 артиллерийских систем (28 355).

Кроме того, у россиян стало меньше еще на 65 БПЛА оперативно-тактического уровня (37 918) и 52 единицы автомобильной техники и автоцистерн (49 959).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 397), средств ПВО (1 171), самолетов (372), вертолетов (336), а также крылатых ракет (3 265), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1), а также спецтехники (3 902).

Напомним, "ранее стало известно, что в армии РФ продолжаются казни подчиненных "в воспитательных целях". Расстрел может ждать солдат, которые отказываются выполнять преступные приказы и отправляться на самоубийственные задания. Командиры в российской армии уверены, что нужно "обнулить" нескольких оккупантов, чтобы остальные боялись проявлять малейшее непослушание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!