Силы обороны сократили численность российской армии еще на 690 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 690 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 236 тыс. 570 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 28 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали четыре боевые бронированные машины (23 958), 22 артиллерийские системы (36 713), одну РСЗО (1 629), 1012 БпЛА оперативно-тактического уровня (117 724).

Также уничтожено 77 единиц автомобильной техники и автоцистерн (76 102) и две единицы спецтехники (4 053).

За сутки Россия потеряла 1 118 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 609 танков, 1 286 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 205 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американские аналитики посчитали потери России и Украины с начала полномасштабной войны.

По их данным начала полномасштабной войны Россия и Украина вместе потеряли около 1,8 миллиона военныхпогибшими, ранеными и пропавшими без вести. При этом потери российской армии оказались почти вдвое больше потерь Украины.

