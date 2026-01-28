Цифры несоизмеримы: американские аналитики посчитали потери России и Украины от начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны Россия и Украина вместе потеряли около 1,8 миллиона военных погибшими, ранеными и пропавшими без вести. При этом потери российской армии оказались почти вдвое больше украинских. Такие данные обнародовали американские аналитики в Вашингтоне в 2025 году.

Об этом заявил аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, выводы которого приводит издание New York Times. В исследовании отмечается, что совокупные потери России достигают около 1,2 миллиона военнослужащих, тогда как Украина потеряла примерно 600 тысяч.

Аналитики отметили, что "ни одно большое государство не понесло даже близко такого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны".

Оценки экспертов

Аналитики детализировали структуру потерь и обратили внимание на отдельные показатели. По оценкам Центра, только погибших с российской стороны насчитывается около 325 тысяч военных.

В то же время потери Украины в погибших, по разным подсчетам, составляют от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих с начала вторжения. Эксперты отмечают, что даже эти ориентировочные цифры свидетельствуют о беспрецедентной интенсивности боевых действий.

Медленное продвижение

Исследование также анализирует ситуацию на поле боя и динамику наступательных действий. Несмотря на значительные потери, российская армия продвигается крайне медленно. В некоторых районах темпы наступления составляют от 15 до 70 метров в день. По данным аналитиков, с января 2024 года РФ смогла захватить лишь около 1,5 процента территории Украины.

На фоне этого авторы исследования, учитывая боевые потери и падение экономических показателей, пришли к выводу, что россия "больше не является великой державой в большинстве военных, экономических или научно-технических категорий".

Напомним, что Генштаб ВСУ ежедневно отчитывается о потерях российских оккупантов. По официальным данным, в течение всего 2025 года Силы обороны Украины обезвредили 418 170 военных РФ, речь идет об убитых и раненых, что в среднем составляет около 35 тысяч в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, стратегической целью Украины в войне с Россией является нанесение врагу непоправимых потерь. Они должны быть на уровне 50 тысяч оккупантов ежемесячно, чтобы сделать войну для Москвы непосильной. Сейчас Украина уже приблизилась к этому показателю. Министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с журналистами отметил, что Минобороны обладает детальными и верифицированными данными о потерях врага.

