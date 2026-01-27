ВСУ отминусовали еще 820 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 26 января украинские защитники ликвидировали и ранили еще 820 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 235 880 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 3 бронемашины и 47 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 609 танков, 23 954 ББМ и 36 691 артсистема.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1628 единиц реактивных систем залпового огня, две из которых за прошедшие сутки и 1286 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 116 712 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4205 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 76 025 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4051 – специальной техники.

Напомним, характер потерь российской оккупационной армии на войне против Украины изменился. Вместо стандартного соотношения между убитыми и ранеными 1:3 сейчас враг теряет примерно 12:10, то есть на 12 "двухсотых" приходится 10 "трехсотых".

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров говорил о том, что стратегической целью СОУ является увеличение потерь российских оккупационных войск до 50 тысяч человек в месяц.

