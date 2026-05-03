Силы обороны сократили численность армии Путина еще на 1080 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 334 тыс. 30 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 3 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 908), три боевые бронированные машины (24 503), 76 артиллерийских систем (41 193), две РСЗО (1 765), 2 224 БпЛА оперативно-тактического уровня (269 813).

Также уничтожены 282 единицы автомобильной техники и автоцистерн (93 556).

Кроме того, в сводках Генштаба появился новый вид уничтоженной вражеской техники – наземные роботехнические комплексы. Их за минувшие сутки украинские защитники подбили 12. В целом же НРК уничтожено уже 1 306 единиц.

Всего за сутки Россия потеряла 2 601 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 357 средств ПВО, 435 самолетов, 352 вертолета, 4 579 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 151 единицу специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе подтвердили поражение места расположения тактической группы ОТРК "Искандер", РЛС "Подлет" и других важных для врага объектов.

А в СБУ показали ночную охоту спецподразделения "Альфа" на российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!