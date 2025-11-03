ВСУ отминусовали еще 1160 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям армии РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1160 захватчиков. Общие б оевые потери России в живой силе составляют 1 млн 144 тыс. 830 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 2 ноября, украинские воины ликвидировали пять танков (11 321), шесть боевых бронированных машин (23 531), 45 артиллерийских систем (34 207), одну крылатую ракету (3 918) и 383 БпЛА оперативно-тактического уровня (77 435).

Также уничтожено 121 единицу автомобильной техники и автоцистерн (66 411) и две единицы спецтехники (3 989).

В целом Россия за сутки потеряла 563 единицы вооружений и техники – учитывая дроны.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 534 РСЗО, 1 235 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники уничтожили укрытия и антенны связи на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Также подтверждена ликвидация двух оккупантов.

Кроме того, стало известно, что украинские военные сбили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!