ВСУ отминусовали еще 1020 оккупантов и почти 90 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1020 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе достигли почти 992 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в частности 88 артиллерийских систем врага. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1020 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 4 июня достигли 991 820 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили три вражеских танка (всего ликвидировано 10 884 единицы), семь боевых бронированных машин (22 678), 88 артиллерийских систем (28 711).

Кроме того, у россиян стало меньше еще на 176 БПЛА оперативно-тактического уровня (38 924), 123 единицы автомобильной техники и автоцистерн (50 730) и две единицы спецтехники (3 907).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 402), средств ПВО (1 176), самолетов (413), вертолетов (336), а также крылатых ракет (3 271), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне, 3 июня, в Генштабе назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина". После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, там подтвердили, что СБУ лишила государство-агрессора 41 борта, среди них – "стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов".

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