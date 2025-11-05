ВСУ отминусовали еще 900 оккупантов и 500 единиц вражеской техники и вооружений: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 900 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 146 тыс. 670 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 4 ноября, украинские воины ликвидировали три танка (11 329), три боевые бронированные машины (23 535), 24 артиллерийские системы (34 273), два средства ПВО (1 237) и 398 БпЛА оперативно-тактического уровня (78 258).

Также уничтожено 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн (66 574).

В целом Россия за сутки потеряла 500 единиц вооружений и техники – учитывая дроны.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 535 РСЗО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 3 918 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку и 3 990 единиц специальной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке. В результате удара ликвидированы офицеры и операторы дронов врага.

Также пограничники показали, как уничтожают российские блокпосты в Брянской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!