ВСУ отминусовали еще 990 российских оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 990 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 212 тыс. 520 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 5 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали восемь танков (11 507), две боевые бронированные машины (23 857), 29 артиллерийских систем (35 785), две РСЗО (1 592), 704 БпЛА оперативно-тактического уровня (100 564).

Также уничтожено 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн (72 945) и одну единицу спецтехники (4 036)

За сутки Россия потеряла 915 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 268 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 137 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ВСУ показали, как уничтожают врага на Лиманском направлении.

Также сообщалось, что армия России вышла на рекорд по "грузу 200". Только в декабре армия страны-агрессора потеряла 35 050 человек убитыми, ранеными и пленными, что за последние полгода является лучшим результатом ликвидации российской живой силы.

То есть за последний месяц 2025 года российские оккупанты установили абсолютный рекорд по погибшим – более 22 тысяч человек.

