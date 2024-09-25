Минус 1250 оккупантов, 15 танков и 74 артсистемы: в Генштабе обновили данные по потерям РФ в войне

Украинские защитники продолжают "демилитаризировать" и "денацифицировать" российскую оккупационную армию. За сутки 24 сентября потери врага в живой силе составили 1250 человек.

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Уничтожены 303 единицы военной техники и вооружений, в том числе 15 танков и более 70 артсистем. Обновленные данные по потерям России в войне опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1250 российскими захватчиками общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабной войны против Украины достигли 646 400 человек.

В рамках "демилитаризации" накануне украинские воины уничтожили также десятки единиц военной техники и вооружений.

Так, враг потерял 15 танков (8815), 12 боевых бронированных машин (17304), 74 артиллерийские системы (18549) и одну РСЗО (1199).

Кроме того, уничтожены 115 БПЛА оперативно-тактического уровня (15 879), 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн (25 248) и 13 единиц спецтехники (3 168).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 925 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 2595 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одну подлодку.

Напомним, ранее в сети появились новые данные о потерях России в боях на Курщине. После начала операции Украины в этом российском регионе убитыми и ранеными РФ потеряла более 9 тысяч человек. Сотни считаются пропавшими без вести или попали в плен.