Счет идет на тысячи: появились новые данные о потерях России в боях на Курщине

Потери российской армии в Курской области к 20 сентября 2024 года исчисляются уже тысячами. Подтверждена ликвидация либо ранения более 9 тысяч российских военнослужащих.

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Еще более 300 оккупантов числятся пропавшими без вести, практически столько же угодили в плен к украинским воинам. Подробности сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Автор паблика обнародовал данные о потерях России в живой силе в Курской области, где Украина начала наступательную операцию 6 августа этого года.

За приблизительно полтора месяца боев на Курщине, по данным канала, ликвидирован 1031 российский военнослужащий.

Еще 8395 оккупантов получили ранения.

Известно также о 302 российских военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. Среди них – 226 срочников, 52 контрактника и 24 ПУ ФСБ РФ.

В плен за время операции Сил обороны в Курской области, как утверждает "Досье Шпиона" попали 289 военнослужащих, 262 из них уже обменяны.

Напомним, ранее в этот день в ISW сообщили о новом продвижении ВСУ на Курщине. Российские контратаки, утверждают аналитики, провалились.

Также накануне стало известно, что украинские морпехи пополнили обменный фонд на Курщине.