ВСУ отминусовали 1670 оккупантов, 31 ББМ и 26 артсистем – Генштаб

Силы обороны продолжают "денацификацию" и "демилитаризацию" российской армии в Украине. Накануне, 3 декабря, потери оккупантов в живой силе составили 1670 человек.

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Уничтожены также 175 единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные были обнародованы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1670 оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 4 декабря 2024 достигли 747 370 человек.

Также россияне потеряли 175 единиц военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены семь танков (9493), 31 боевая бронированная машина (19450), 26 артиллерийских систем (21002) и одно средство ПВО (1020)

РСЗО накануне россияне не теряли, их по-прежнему за время полномасштабной войны уничтожено 1253 единиц.

Не изменилось в утренней сводке и общее количество "демилитаризованных" самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2855), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

В то же время ликвидировано 29 БпЛА оперативно-тактического уровня (19946), 80 единиц автомобильной техники (30746) и одна единица специальной техники (3628).

Напомним, накануне у сети появилось видео с операции, в ходе которой воины ССО прорвались на позиции врага на Курщине и захватили пленных.

Также в ССО показали кадры из двух других рейдов в этой российской области, когда украинские воины зашли прямо на вражеские позиции, уничтожили 17 оккупантов и пленили еще восьмерых россиян.