Силы обороны отминусовали еще 1330 российских оккупантов и восемь танков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1330 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 374 тыс. 950 человек.

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Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 8 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали восемь танков (11 997), пять боевых бронированных машин (24 705), 85 артиллерийских систем (43 564), три РСЗО (1 8447), два средства ПВО (1 409), 2 161 БпЛА оперативно-тактического уровня (336 224), 12 наземных робототехнических комплексов (1 607).

Также уничтожены 363 единицы автомобильной техники и автоцистерн (104 414), две единицы специальной техники (4 259).

Всего за сутки Россия потеряла 2 641 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 733 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские артиллеристы разбили группу "заблудившихся" оккупантов. Россияне двигались вдоль лесополосы рядом с полем. Операторы беспилотника сопровождали цели и передавали координаты для огневого поражения.

Также в Силах обороны показали, как уничтожают вражеские "буханки" на Лиманском направлении.

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