Силы обороны ликвидировали 470 оккупантов и 105 единиц техники: данные Генштаба

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потере России в войне. Накануне, 14 сентября, украинские воины ликвидировали 470 российских оккупантов, безвозвратные потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 271 440 человек.

Также уничтожены десятки единиц техники и вооружений. Подробности сообщаются в оперативной сводке ГШ ВСУ.

Кроме живой силы, накануне враг терял также технику и вооружение.

Так, Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 13 российских танков (в общей сложности враг потерял уже 4612 единиц этой бронетехники), четыре боевых бронированных машин (в общей сложности 8814 единиц), 28 артиллерийских систем (5972), пять РСЗО (77 (521).

Ликвидировано также 17 БпЛА оперативно-тактического уровня (в общей сложности 4714) и 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 889).

Неизменным осталось количество уничтоженных вражеских самолетов (315), вертолетов (316), крылатых ракет (1455), кораблей/катеров (20), подводных лодок (1) и спецтехники (889).

Видео дня

Напомним, накануне стало известно о новых потерях России во временно оккупированном Крыму: СБУ и ВМС уничтожили систему ПВО оккупантов.

Также сообщалось, что враг пытался наступать возле Малой Токмачки и Вербового на Запорожье, но понес большие потери.