Потери стали колоссальными: разведка Британии оценила последствия взрывов на российском складе боеприпасов ГРАУ. Спутниковые фото

На российском 51-м арсенале боеприпасов ГРАУ во Владимирской области 22 апреля 2025 года произошло несколько мощных взрывов. Спустя почти месяц спутниковые снимки подтверждают, что оккупационная армия РФ понесла существенные потери.

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На территории военного объекта хранилось около 105 тыс. тонн различных боеприпасов. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

На территории 51-го арсенала боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ хранились баллистические, авиационные и зенитные ракеты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для стрелкового оружия для боев на передовой. Спутниковые снимки показывают, что значительная часть склада – более 1 кв. км – была повреждена взрывами, что свидетельствует об огромных потерях на ключевом стратегическом складе, снабжающем войну России в Украине.

Кроме того, поврежденные огнем, нестабильные, неразорвавшиеся боеприпасы могли упасть за пределы объекта, что потенциально представляет опасность для гражданского населения поблизости.

Британская разведка акцентирует внимание на то, что министерство обороны РФ заявило, что взрывы были вызваны пожаром, который затем привел к детонации боеприпасов. В ведомстве полагают, что причиной взрыва могли стать ненадлежащие процедуры обращения с оружием наряду с небрежным хранением боеприпасов. Это соответствует давней тенденции регулярно подтверждаемой российской некомпетентности в отношении безопасного и надлежащего обращения с собственными боеприпасами.

Также в британской разведке подчеркнули, что взрывы 51-го арсенала ГРАУ, вероятно, привели к самой большой потере российских боеприпасов, вызванной собственными действиями России в текущем конфликте на сегодняшний день.

Напомним, 22 апреля на складе боеприпасов во Владимирской области (РФ) вспыхнул пожар. На следующий день в сети показали последствия прилета. Отмечается, что во время детонации на складе было уничтожено до 60% боеприпасов.

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