Потери врага за сутки составили больше роты: в ВСУ рассказали о боях на Таврическом направлении. Карта

Российские оккупанты на Таврическом направлении фронта в Украине за прошедшие сутки потеряли в живой силе больше роты убитыми и ранеными. В ночь на 1 мая подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 232 огневые задачи.

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Об этом в Telegram отчитался командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

В то же время оккупанты за прошедшие сутки 9 раз безуспешно атаковали украинские позиции. Они продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях. Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, примыкающие к линии столкновения. Противник корректирует огонь с помощью БПЛА.

По словам Тарнавского, на Таврическом направлении в течение ночи было зафиксировано 162 обстрела.

Напомним: ранее Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. По расположению врага эффективно работают ударные "птички".

Оккупанты пытаются окружить город, поэтому активно используют артиллерию и авиацию по всей территории. Тем не менее все попытки захватчиков отбивают украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Силах обороны Таврического направления сообщили, что оккупанты отступили с нескольких позиций на Донецком направлении. Враг вынужден был покинуть захваченные территории благодаря усилиям украинских военнослужащих;

– также в апреле российская армия впервые за последние два месяца решила штурмовать населенный пункт Крутая Балка, что вблизи Ясиноватой Донецкой области. Враг "получил по зубам" от сил обороны Украины и откатился назад.

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