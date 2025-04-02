Потеряла руку: в Никополе из-за вражеских обстрелов пострадал почтальон "Укрпочты"

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура "Укрпочты" и ранена почтальон Юлия.

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Врачи спасли ее жизнь, но женщина потеряла руку. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, отметив, что враг "охотится на наших героев".

"Мы безусловно сделаем все, чтобы ей помочь. Она – настоящий герой! Уже есть опыт работы и с нашими ветеранами, и с центрами протезирования", — отметил Смелянский.

Кроме этого, по словам гендиректора, в результате массированных обстрелов было полностью уничтожено отделение "Укрпочты" в Малокатериновке на Запорожье. К счастью, никто из работников и клиентов не пострадал.

Смилянский сообщил, что команда "Укрпочты" вместе с местными властями и ВСУ анализирует возможность безопасного возобновления работы в регионе, где их ждут более 3000 жителей. Как только военная ситуация позволит, работу обязательно возобновят, а уничтоженное имущество "запишут врагу взаймы".

По его словам, борьба с оккупантами продолжается, а компания продолжает работать, поэтому сейчас не время расслабления. В то же время Смилянский признал, что иногда возникает желание высказаться резче в отношении тех, кто не замечает проблем за пределами своих кабинетов или телевизионных эфиров, однако пока он пытается сдерживать эмоции, потому что "эмоции здесь – не лучший помощник, а публичный срач – это уже тяжелое оружие, когда другого нет".

"А пока очень жду скорой встречи с командами в прифронтовых регионах. Безгранично ими горжусь и работаем дальше — ради поддержки наших людей и ради нашей Победы!" – отметил гендиректор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы во время российской атаки "Шахедами". Разгорелись пожары в Холодногорском районе города: под ударом оказались два предприятия, известно о девяти пострадавших мирных жителях, среди которых – двое детей.

Перед этим – в ночь на 1 апреля – российские войска впервые с начала 2025 года не применяли ударные беспилотники типа "Шахед" против Украины. Предыдущий раз ночь без атак дронов-камикадзе фиксировали 14 октября 2024-го.

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