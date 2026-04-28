Потеряли наступательные способности: россияне отвели на полигоны часть подразделений 29-й армии

Российские оккупационные войска вывели часть подразделений 29-й армии с передовой под Терноватым в Запорожской области после потери наступательного потенциала. Это произошло после действий Сил обороны Украины, которые заставили противника отступить на полигоны. Вместо этого враг перебросил новые силы ближе к Большой Новоселке, чтобы активизировать штурмы.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу. Он уточнил, что подразделения, которые действовали возле Терноватого, потеряли способность наступать и были отведены.

"Несколько подразделений 29-й армии, которые находятся на участке фронта возле населенного пункта Терноватое, благодаря удачным действиям Сил обороны Украины, потеряли свои наступательные способности и сейчас выведены на полигоны, которые расположены возле Амросиевки на территории временно оккупированной Донецкой области", – сказал он, добавив, что эти полигоны расположены вблизи Амросиевки.

Замена подразделений

По словам Волошина, российское командование не просто отвело силы, но и провело ротацию. Часть подразделений переместили на другой участок фронта.

Он пояснил, что новые силы введены вблизи Большой Новоселки, где оккупанты пытаются повысить темп штурмов.

"Они перенесли, например, с Терноватого на участок фронта возле Большой Новоселки для того, чтобы активнее двигаться в этом направлении", – уточнил спикер.

Ситуация на фронте

Наиболее интенсивные бои продолжаются сразу на нескольких направлениях, но общая картина остается напряженной. За прошедшие сутки, 26 апреля, зафиксировано 241 боевое столкновение. Наибольшую активность противник проявлял на Покровском направлении. Там украинские военные остановили 55 штурмовых действий российских сил.

Фактически, отвод части подразделений свидетельствует о потерях противника на отдельных участках. Но в то же время он пытается компенсировать это переброской резервов. Это выглядит как попытка удержать темп наступления хотя бы на других отрезках фронта.

Напомним, войска РФ определили приоритетным для наступательных операций Гуляйпольское направление, а не защиту от украинских контратак на Александровском направлении. Именно под Гуляйполе российское командование перебрасывает наибольшее подкрепление.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что ВСУ получили важное преимущество на поле боя, которое признают даже в Кремле. Украина оставила Россию позади в использовании дронов и внедрении технологических инноваций.

