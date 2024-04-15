Повреждено по меньшей мере одно здание: появились спутниковые фото последствий удара по заводу в Луганске

Авиаударом по "Луганскому машиностроительному заводу-100" 13 апреля было существенно повреждено по меньшей мере одно здание предприятия. Там ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.

О повреждениях на заводе свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 14 апреля, сообщило издание "Схемы". В день удара в Страткоме ВСУ сообщали, что в оккупированном Луганске был поражен пункт управления группировки войск "Центр" армии РФ.

"Украинские пилоты прекрасно проделали работу и вернулись на базу. Таких ударов по тылам врага будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров. Вместе – к победе!" – отмечал командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Напомним, после взрывов в Луганске 13 апреля над городом поднялся столб дыма. Пропагандисты заявили о "ракетном ударе ВСУ" по автостанции и предприятию, молниеносно "установив", что по Луганску "ударили" немецкими ракетами Taurus, которые Берлин упорно отказывается передать Украине. В то же время среди жителей города поползли слухи, что причиной взрыва стала "потерянная" оккупантами авиабомба.

Сообщалось, что на место прилета понеслось много скорых, враг понес значительные потери в живой силе – как убитыми, так и ранеными. В сети показали ракету, поразившую объекты в оккупированном городе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 апреля пропагандисты сообщили, что российский юрист Марат Хабибулин разбился в ДТП у временно оккупированного Луганска. В прошлом он был адвокатом одного из самых жестоких советских серийных убийц Андрея Чикатило.

– На временно оккупированной российскими войсками территории Луганской области продолжает процветать принудительная мобилизация. В частности, в Довжанске улицы патрулируют группы из шести вооруженных лиц, которые проводят проверку каждого дома.

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