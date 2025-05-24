Повреждены 17 домов и 18 многоэтажек: враг массированно ударил по Донецкой области, есть погибшие и раненые. Фото

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской оккупационной армии в течение пятницы, 23 мая, погибли трое гражданских лиц. Еще пятеро местных жителей получили ранения.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Донецкой областной прокуратуры. Враг бил по Покровску, Константиновке, селу Длинная Балка, населенным пунктам Степановка и Родинское.

Всего повреждены по меньшей мере 17 частных домовладений, 18 многоэтажек, 30 гаражных помещений и трактор.

Так, днем в пятницу, оккупационные войска ударили по частному сектору Покровска, тип вооружения устанавливается. Получил осколочные ранения 59-летний горожанин, который находился дома.

Также враг совершил атаку на Ильиновскую громаду. Вблизи поселка Длинная Балка российские солдаты попали FPV-дроном по трактору, водитель которого во время выполнения полевых работ получил ранения, несовместимые с жизнью. Также армия России попала из РСЗО "Смерч" по селу Степановка. У женщины 65 лет диагностирована минно-взрывная травма, рваная рана и ссадины.

Кроме того, оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Константиновку. В доме погиб 51-летний житель. Также в результате удара вражеской армии с использованием, вероятно, РСЗО "Смерч" пострадала еще одна гражданская. Женщина попала в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

На поселок Родинское враг сбросил "ФАБ-250" с модулем УМПК. Погиб местный житель, которому было 85 лет. У двух горожанок диагностирована минно-взрывная травма, закрытый перелом и осколочные ранения.

"Прокуроры фиксируют последствия атак на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил РФ. Под процессуальным руководством Покровской и Константиновской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в областной прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ 23 мая атаковали Киев и область "Шахедами" и ракетами. В регионе работали силы ПВО, в небе над столицей фиксировали сразу 20 вражеских БПЛА. Пострадало по меньшей мере восемь человек.

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