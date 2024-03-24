Появилась карта движения российских ракет во время обстрела Украины в ночь на 24 марта

В сети появилась карта движения российских ракет и "Шахедов" во время атаки РФ в ночь на 24 марта. Силы ПВО Украины уничтожили 18 из 29 запущенных крылатых ракет Х-101/Х-555, а также 25 из 28 дронов-камикадзе.

Карту опубликовали мониторинговые каналы. Отмечается, что маршруты российских ракет и БПЛА являются приблизительными и могут быть умышленно изображены с погрешностью или не доведены до конца.

Так, в 00:50 был отмечен взлет четырех российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Через шесть минут, в 00:56, к авиагруппе присоединились еще три Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

В 01:49 было уточнено количество бомбардировщиков в авиагруппах: 11 самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и три Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".

В 03:06 был осуществлен запуск ракет Х-101/555/55 из Саратовской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью и утром 24 марта РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА. Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Одесской и Львовской областях. Силы ПВО уничтожили 43 цели.

– На Львовщине российские ракеты ударили по объекту инфраструктуры, на Одесчине есть прилет по припортовой инфраструктуре.

– На Киевщине из-за падения обломков ракет сотни домов остались без света.

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