Появились фото детей, которых вместе с родителями убила Россия ударом по Сумщине: их мать была беременна двойней

В результате атаки российской армии в ночь на 30 сентября, в селе Чернетчина Краснопольской громады погибли супруги и двое их детей. В сети появились фото мальчиков Дениса и Егора, которым было всего 4 и 6 лет.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Чернеччинская гимназия Краснопольского поселкового совета". Отмечается, что мама мальчиков носила под сердцем еще двое малышей.

Что известно

"Неописуемая боль для нашего заведения и всей Краснопольской общины...Сегодня ночью в результате вражеского удара беспилотником по дому семьи в селе Чернеччина трагически погибла вся семья: молодые супруги Алена и Александр Лесниченко, а также их двое детей – Денис и Егор", – говорится в сообщении.

По информации "Кордон.Медиа", чтобы спастись от вражеских обстрелов, семья Лесниченко переехала в Чернетчину из Краснополья, ведь их дом был поврежден. Здесь семья проживала в родительском доме. Теперь на месте их дома – руины, после попадания дрона.

"Нет крыши и стен. А во дворе до сих пор висит выстиранная детская одежда, которую готовили к рождению еще двух детей, впрочем, она уже не понадобится", – указано в сообщении.

В коллективе гимназии выразили искренние соболезнования родным и близким погибших из-за невосполнимой потери не только для их семьи, но и для всей общины.

"Мы разделяем вашу боль и печаль, склоняем головы в скорби и оставляем в наших сердцах светлую память о невинно загубленных жизнях. Вечная память и Царство Небесное невинным жертвам войны. Пусть Господь дарует силы родным пережить эту страшную потерю", – говорится в посте.

Что предшествовало

Ночью 30 сентября, около 02:40, оккупанты совершили очередное зверское преступление на Сумщине. В селе Чернетчина Краснопольской громады они прицельно ударили дроном по жилому дому. В результате атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми, их тела из-под завалов деблокировали спасатели. В полиции Сумской области проинформировали, что общее количество жертв этого террористического удара составило 5 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне россияне устроили массированную комбинированную атаку на наше государство: враг запустил сотни "Шахедов", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС. Под ударами оказались, в частности, Киев и область. Зафиксированы многочисленные разрушения, десятки людей пострадали, четверо – погибли.

