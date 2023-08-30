Появились спутниковые снимки российских барж вдоль Крымского моста: стоят на якоре. Фото

Опубликованы спутниковые снимки российских барж, которые стоят вдоль Крымского моста. Они причалены на якоре.

Видео дня

Соответствующие фото сервиса Planet.com появились в распоряжении "Радио Свобода". Все снимки высокого разрешения (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что баржи установлены к югу от моста. В издании предположили, что возможно, они просто частично затоплены.

Известно, что глубина в данном месте не превышает 2-4 метров.

Также предполагается, что возможно, эти баржи и будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.

Как известно, утром 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

Как сообщал OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Вскоре, 20 июля, оккупанты временно закрыли Крымский мост. На незаконной переправе звучал сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост".