Появилось видео первых минут после удара РФ по Новомосковску в Днепропетровской области 8 января: там пострадали десятки человек

Утром 8 января российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Новомосковск Днепропетровской области. В результате теракта пострадали десятки человек, в том числе, дети.

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Правоохранители опубликовали видео первых минут после взрывов в городе. Об этом в Facebook сообщает полиция охраны Днепра.

На месте обстрела возник сильный пожар. Также в результате ракетного удара были зафиксированы повреждения трех административных зданий, пятиэтажного жилого дома и транспортных средств. Кроме того, под атаку попали две автозаправки.

Полицейские отметили, что взрывная волна была такой силы, что перевернула проезжавшую мимо маршрутку. Стражи порядка обнародовали видео из своих бодикамер, на которых видны первые минуты после обстрела Новомосковска.

Экстренные службы, которые оперативно прибыли на место теракта, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, путинские террористы нанесли ракетный удар по городу Новомосковск на Днепропетровщине. Пострадали не менее 20 человек, среди них – дети.

Ранее сообщалось, что утром 8 января российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харьковщине. Под вражеским огнем оказался областной центр и город Змиев в Чугуевском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет в областном центре прозвучало 5 взрывов.

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