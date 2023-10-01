На Старокрымском полигоне произошел пожар недалеко от складов, которые ранее взорвали ВСУ

Вблизи Старокрымского полигона в Кировском районе временно оккупированного Крыма вспыхнул пожар. На опубликованном в сети фото видно, что охватил значительную площадь.

Фотография появилась в Telegram-канале "Крымский ветер". Позже стало известно, что в период 19:00-20:00 со стороні полигона доносились звуки одиночных выстрелов, потом был звук помощней. Предварительно, пожар случился неподалеку от складов, которые ВСУ взорвали 19 июля.

Напомним, что ЧП на территории Старокрымского полигона происходит не впервые. Например, последний раз "бавовна" там побывала 31 августа.

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Отметим, что полигон российских войск "Старокрымский" расположен вблизи села Кринички (Кировской район АР Крым). По данным Центра журналистских расследований, он используется для подготовки 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ, дислоцирующегося в оккупированной Феодосии с 1 декабря 2021 года.

Также мощная "бавовна" посетила российский полигон на юге Крыма 19 июля. Поэтому оккупантам пришлось перекрыть участок трассы "Таврида". Под эвакуацию тогда попали более 2000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Также 1 октября сильный звук взрыва раздался во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя. Предварительно на полуостров залетела ракета. Российские захватчики отчитались, что противовоздушная оборона ВС РФ "сбила вражескую цель", а обломки повредили складские помещения.

– 28 сентября во временно оккупированном Крыму внезапно закрыли Керченский мост. В сети заподозрили, что причиной этого стала "бавовна", хотя пропагандисты утверждают – якобы "плановый ремонт".

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