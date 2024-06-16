Позиции Украины учтены: Кулеба заявил о завершении работы над совместной декларацией Саммита мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работа над общей декларацией на Саммите мира в Швейцарии уже завершена. Глава дипломатического ведомства заверил, что в документе были учтены все принципиальные позиции, на которых настаивала Украина.

Видео дня

К совместной декларации Саммита мира смогут присоединиться даже те страны, которых не было на встрече в Швейцарии. Об этом Кулеба заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент OBOZ.UA.

Кулеба рассказал, что в конце саммита лидеры стран объявят об одобрении совместной резолюции. Также глава МИД подчеркнул, что это будет открытый документ, и любая страна, желающая присоединиться к этой резолюции, сможет это сделать.

Читайте также, о чем говорили мировые лидеры в первый день Саммита мира.

Министр добавил, что уже сейчас некоторые государства проводят внутренний анализ совместного коммюнике. Часть из них уже планируют поддержать совместную декларацию иннаугурационного Саммита мира в Швейцарии.

"По состоянию на сейчас работа над текстом завершена. В конце Саммита президенты объявят об одобрении резолюции. Она будет в декларации, она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения Саммита. Мы уже знаем, что несколько стран проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя их нет сейчас на Саммите. Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", – заявил Кулеба.

Узнайте онлайн все подробности второго дня Саммита мира.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова презентовать представителю страны-террориста России "Формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть речи.

Ранее сообщалось, что Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ будет не диктовать свои условия, а слушать, что ей говорят другие государства.

Как сообщал OBOZ.UA, заявлениям диктатора Владимира Путина о якобы "готовности России вести переговоры" на условиях, равносильных капитуляции Украины, удалось сбить с толку цель Глобального саммита мира в Швейцарии. Информационная операция Кремля была направлена ​​на саботаж саммита и частично преуспела в этом, переориентировав международный разговор на отсутствие РФ на саммите.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!