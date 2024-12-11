Позвонили по телефону и сообщили место пребывания: в Запорожье спасли двух женщин из-под завалов разрушенного в результате обстрела здания. Фото

В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов разрушенного здания двух женщин, которые смогли дозвониться на линию "101". Они находились под обломками более семи часов.

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Об этом сообщили в ГСЧС Запорожья. Чрезвычайники отметили, что аварийно-спасательные работы в городе продолжаются.

"Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение", – говорится в сообщении. .

Вызволить из бетонной ловушки пострадавших женщин удалось с помощью спецоборудования.

"Женщины находились под обломками более семи часов. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам", – рассказали в ГСЧС.

Специалисты скорой помощи прибыли на место вместе со спасателями и ждали, когда женщин достанут из-под завалов. Медики сразу осмотрели пострадавших, после чего их госпитализировали в больницу.

В ГСЧС отметили, что в этот день спасли из-под завалов четырех человек и сейчас работы по спасению продолжаются.

Пока известно о четырех погибших в результате удара российских оккупантов по частной клинике в Запорожье.

21 человек травмирован, среди них один ребенок. Один пострадавший скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 10 декабря, российские террористы ударом ракеты по Запорожью убили четырех человек и ранили более 20 украинцев. В результате атаки разрушена частная клиника, повреждены соседние здания.

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