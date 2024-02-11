Позывной 'Борсук': что известно о 'правой руке' Сырского полковнике Сухаревском

В субботу, 10 февраля, президент Владимир Зеленский назначил полковника Вадима Сухаревского на псевдо "Борсук" заместителем главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Он участвует в российско-украинской войне с 2014 года.

Сухаревский в частности будет отвечать за развитие БПЛА и других беспилотных систем. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 в г. Берегово Закарпатской области.

Он учился в Мукачевском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. А затем окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".

С февраля по октябрь 2004 Сухаревский в составе 6-й отдельной механизированной бригады участвовал в Миротворческой миссии в Ираке. В частности, он является участником Битвы за Эль-Кут.

Сухаревский считается украинским военным, произведшим первый выстрел в российско-украинской войне.

Это произошло 13 апреля 2014 года, когда Сухаревский, тогда еще бывший старшим лейтенантом, отдал приказ открыть огонь по российским боевикам. С 2014 года для него борьба не прекращалась ни на мгновение.

С 2016 года он был командиром 1-го линейного батальона в 36-ю бригаду морской пехоты, который выполнял задачи под Мариуполем. В 2020 году получил звание полковника, а год спустя занял должность начальника штаба 35-й бригады морской пехоты.

В феврале 2022 был назначен на должность командира 59-й отдельной мотопехотной бригады, а 18 июля получил звание Героя Украины.

С 9 февраля 2024 года Сухаревский также возглавляет созданные Силы беспилотных систем ВСУ.

"Мы не остановимся, пока не восстановим наши границы, не освободим наши земли и не вернем людей из удручающего плена", – заявлял легендарный командир "Борсук".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Валерия Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Его заменил Александр Сырский, командовавший Сухопутными войсками ВСУ.

– 9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего. В частности, он заверил, что главной ценностью была и есть жизнь и здоровье украинских воинов, а также обозначил основные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском.

– Вечером 9 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что он произвел замену руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На должность руководителя Генштаба был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, возглавлявший Силы территориальной обороны.

– Тогда же Зеленский сказал, что новый главком Сырский уже определился с кандидатурами своих заместителей. 10 февраля они и заместители главы Генштаба ВСУ были официально назначены на должности.

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