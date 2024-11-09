Правило 'двух стен' может не сработать: в сети показали, как выглядит термобарический 'Шахед'. Видео

Недавно россияне начали применять для атак на украинские города и села "Шахеды" с термобарической боевой частью. Они представляют значительно большую опасность в закрытых помещениях: огненное облако может охватить сразу несколько помещений.

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Именно потому, что с "Шахедом" с термобарической боевой частью правило "двух стен" может не спасти от ранений или смерти, россияне и направляют их именно на населенные пункты, в частности, на Киев. Видео и фото модернизированного ударного дрона показали в Telegram-канале "Бросок Мангуста".

"Посаженный с помощью РЭБ "Шахед" с той же термобарической боевой частью, о которой недавно рассказывали в Defense Express. Действие такого боеприпаса эффективно в закрытых помещениях, поэтому в данном случае "правило 2 стен" может не сработать", – говорится в сообщении.

В ударных дронах россияне используют термобарическую боевую часть с индексом ТВ БЧ-50. Она весит 52,4 кг. Кроме термобарического эффекта эта боевая часть имеет еще и осколочній: она "начинена" 2306 поражающими элементами – шариками диаметром 9 мм. Эту информацию удалось получить благодаря взлому серверов российской "Алабуги" в Татарстане, где собирают и модернизируют иранские дроны.

В отличие от предыдущих двухтактовых образцов термобарических боевых частей, в которых сначала происходило распыление взрывчатого вещества, а уже затем производился подрыв, ТВ БЧ-50 относится к однотактным: после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 градусов по Цельсию. Она "растекается" по всей площади и ударной волной поражает легкие, органы слуха и т.д.

Особенно эффективны термобарические боеприпасы в закрытых помещениях, ведь такое облако может охватить несколько помещений.

"Именно поэтому РФ и использует "Шахеды" по ТВ БЧ-50 для атак по городам с целью убийства гражданского населения Украины. И именно поэтому под ударами российско-иранских дронов в первую очередь находится Киев", – отметили в Defense Express.

При разрыве осколочно-фугасного боеприпаса человек может спастись, соблюдая правило "двух стен", то есть укрывшись в помещении, которое от эпицентра взрыва отделяют по меньшей мере две стены.

В случае с термобарическими боеприпасами это правило может не сработать, ведь огненное облако вероятнее всего заполнит всю квартиру.

"Именно поэтому к этому известному правилу, что в случае отсутствия возможности перейти в укрытие необходимо находиться в помещении, отделенном от улицы по меньшей мере двумя стенами, можно добавить еще одно правило – закрывать межкомнатные двери. Это позволит создать условное разделение помещений и в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси по всей квартире", – посоветовали в Defense Express, добавив, что в укрытии защита все-таки будет более надежной.

Напомним, ранее стало известно, что в новейшем российском дроне "Охотник" обнаружили западные компоненты. Среди них – микроэлектроника и другие составляющие компаний США, Германии и Швейцарии.

Стоимость такого дрона составляет около 15 млн долларов.

БПЛА С-70 является носителем авиабомб УМПБ Д-30, которые враг сбрасывает для разрушения гражданской инфраструктуры Украины.