В новом российском дроне 'Охотник' обнаружили западные компоненты: подробности и фото

В большом реактивном дроне С-70 "Охотник" обнаружили западные компоненты, использованные оккупантами, несмотря на санкции. Среди них – микроэлектроника и другие составляющие компаний США, Германии и Швейцарии.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По словам разведчиков, об использовании западных составляющих в российском БПЛА стало известно благодаря анализу строения "Охотника", сбитого 5 октября 2024 года вблизи Константиновки Донецкой области.

Доказательства представлены на портале War&Sanctions.

В частности, в российской дроне обнаружены микроэлектроника и другие технологические составляющие производства компаний Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Германия), STMicroelectronics (Швейцария).

В общей сложности на вооружении страны-агрессора находились четыре прототипа дрона С-70.

Стоимость такого российского "Охотника" составляет около 15 млн долларов.

БПЛА С-70 является, среди прочего, носителем авиабомб УМПБ Д-30, которые враг сбрасывает для разрушения гражданской инфраструктуры Украины.

Характеристики С-70 "Охотник"

Длина фюзеляжа: 14 м.

Размах крыла: 19 м.

Боевая нагрузка: 2,8 тонны, по другим данным – до 7-8 тонн.

Взлетная масса БПЛА: 25 тонн.

Максимальная скорость: 1400 км в час на минимальной высоте.

Практический потолок: 18 000 м.

Дальность полета: 6000 км.

По плану создателей дрона, "Охотник" должен иметь возможность нести управляемые ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.

Кроме этого, в РФ хвастали, что С-70 будет использоваться для атак по объектам без захода в зону действия систем ПВО пилотируемых самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, возле Константиновки Силы обороны Украины сбили новейший российский ударный БПЛА С-70 "Охотник". Вероятно, оператор потерял контроль над ним.

Не исключено, что оккупанты уничтожили свой уникальный дрон, чтобы он не попал к ВСУ целым. Тем не менее, БПЛА упал на контролируемой территории, и его обломки стали доступны для изучения специалистами.

Впервые об использовании С-70 "Охотник" в войне стало известно в июне 2023 года, когда россияне обнародовали фото БПЛА в небе над Украиной. Однако эксперты поставили под сомнение утверждение росСМИ о "новом супердроне на поле боя".

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