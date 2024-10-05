В России осталось всего несколько штук: что известно об уникальном дроне С-70 'Охотник', который сбили на Донетчине

Уничтоженный оккупантами близ Константиновки летательный аппарат оказался новейшим российским ударным беспилотником С-70 "Охотник". Оккупанты смогли построить лишь три таких БПЛА, так что сейчас в РФ остается только два дрона С-70.

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Соответствующие данные доступны в открытом доступе. К примеру, согласно информации из Wikipedia, с начала их производства россияне сделали лишь три С-70 "Охотник", и еще три строятся.

Считается, что оператор потерял контроль над С-70 "Охотник". Одна из версий, почему захватчики уничтожили свой уникальный дрон – чтобы он не попал к украинцам целым. Тем не менее, БПЛА все равно упал на украинской территории, и его обломки для специалистов тоже интересны.

Среди первых кадры догорающего после падения вражеского воздушного объекта опубликовал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

Глава Константиновской МВА Сергей Горбунов подтвердил, что обломки сбитого аппарата упали в окрестностях и в частном секторе города.

Сначала считалось, что оккупанты близ Константиновки сбили свой самолет Су, потому что формами эти самолеты очень схожи с "Охотником". И это не удивительно, ведь их разрабатывало одно предприятие, московское ГКБ "Сухой" (где, напомним, летом был масштабный пожар).

Примечательно, что впервые о разработке нового тяжелого ударного БПЛА в РФ было заявлено еще в августе 2009 года. Но реально разрабатывать новый дрон в ГКБ начали только с 2012 года. И только в июне 2018 года прошли испытания прототипа С-70.

Первый полет прототипа длился всего 20 минут (на видео ниже). Летательный аппарат под управлением оператора выполнил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил посадку. Все это широко рекламировалось у агрессоров.

В 2020 году руководство ГКБ пообещало поставить "Охотников" на серию в 2023 году. Но в 2021 году, после выкатывания первого лётного образца, сроки серийного производства перенесли – сначала на 2024, а затем и на 2025 год.

До последнего момента технические характеристики аппарата захватчики держали в секрете. Известно, что БПЛА имеет массу около 20 тонн. В корпусе есть приборы понижения радиолокационной заметности, и вообще БПЛА разрабатывался с использованием технологий истребителя пятого поколения Су-57.

Радиолокационный комплекс и система связи позволяют использовать С-70 для расширения радиолокационного поля других боевых самолетов. Благодаря этому, например, появляется возможность применять средства поражения большой дальности без залета их носителя у зону действия ПВО противника.

При длине в 14 м "Охотник" имеет размах крыла в 19 м. По разным, неподтвержденным данным, аппарат может принимать боевую нагрузку до 8 тонн. Это неуправляемые и управляемые ракеты и бомбы во внутреннем отсеке для полезной погрузки, а также на подкрылковых подвесках.

Максимальная скорость С-70 – 1400 км/ч (по другим данным, не быстрее 1000 км/ч), а дальность полета – 6000 км.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые об использовании С-70 "Охотник" в воздухе Украины начали говорить в июне прошлого года. Тогда оккупанты даже обнародовали "фото дрона в небе над Украиной". Правда, эксперты поставили под сомнение утверждение роспропагандистов о "новом супердроне на поле боя" в Украине.

Между тем, в 2022 году в России заявляли, что "Охотник" сможет достичь космоса, если поставить на него улучшенные двигатели. Но это было еще до последних, провальных "миссий" РФ в попытках долететь хотя бы до Луны.

Соответственно летает и новый "аналоговнет" – тот факт, что сейчас его обломки разбросаны по украинской земле, говорит сам за себя.

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