Праздник не останавливает войну: в Генштабе назвали самые горячие направления боев 1 января

С начала суток по состоянию на 16:00 среды, 1 января, на фронте произошло 101 боевое столкновение. Защитники Украины останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы оккупантов.

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Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Кураховском, Покровском, Времовском направлениях и Курщине. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

От артиллерийских обстрелов РФ страдают приграничные города и села нашего государства. Сегодня ударам подврглись Тимоновичи, Янжуловка, Карповичи, Зализный Мост, Миколаевка Черниговской области; Тимофеевка Сумской области.

Какая ситуация на линии фронта 1 января 2025 года

На Купянском направлении враг с начала суток проводит три попытки продвинуться в районах Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском также увеличил количество атак до шести. Атакует вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки.

На Краматорском украинские воины отразили девять атак в районе Часова Яра, Ступочек и Предтечино. Одно сражение по состоянию на 16:00 продолжается.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. Идет бой.

На Покровском направлении агрессор также сохраняет активность. 17 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лысовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасиловки. Продолжаются еще семь боестолкновений.

На Кураховском направлении шли ожесточенные бои. Вблизи Украинки, Петропавловки и Курахового в течение дня произошло 11 боестолкновений, три вражеских атаки продолжаются.

На Времовском направлении противник 12 раз атаковал в районе Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, пять боев продолжаются.

На Ореховском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе Новоандреевки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно отразили одну попытку врага потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Харьковском, Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил, говорится в сводке.

На Курщине Силы обороны отразили 31 атаку захватчиков, две продолжаются. Кроме этого, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударо, с применением семи ракет и 11 КАБов и совершил 198 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские защитники истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу, заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW предположили, что войска России могут переключить внимание с Покровска на другую цель. Командование оккупантов в течение года в основном сосредотачивало силы на захвате остальной части Донетчины и создании буферной зоны на севере Харьковщины, однако не смогло добиться этого. В начале осени оккупанты переключили внимание на Покровск, но и там не достигли значительного прогресса, указали аналитики.

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