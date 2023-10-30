Предатель с Донбасса заявил, что войска НАТО уже в Украине, и рассказал о 'надежном' источнике информации. Видео

Осужденный к десяти годам тюрьмы предатель из Мирнограда Донецкой области, который слил врагу около десяти локаций украинских военных, заявил, что войска НАТО якобы "уже в Украине". Подобную информацию он узнает из росТВ, которое считает "надежным" источником новостей.

Интервью с предателем провел журналист Владимир Золкин. В ходе разговора житель Донетчины рассказал, что его зовут Анатолий Поляков, родился 23 июля 1974 года, работал шахтером в Мирнограде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Украине он получил приговор за сотрудничество с оккупантами "ЛДНР", которым сливал данные о расположении ВСУ.

"Я думал, что он (российский куратор предателя. – Ред.) рядовой боец "ДНР/ЛНР", как он назвался. Ну а потом, когда я в приговоре уже почитал, думаю, мало ли, может, СБУ своего человека поставила", – заявил он.

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В итоге Поляков написал заявление с просьбой включить его в списки на обмен с РФ.

В интервью предатель повторил основные нарративы московской пропаганды.

"Не зашла б Россия, зашло бы НАТО! Зачем они здесь нужны?" – выдал он.

Однако в ответ на вопрос, кого НАТО убило за 30 лет в Украине, предатель заявил, что "не может этого сказать".

Как сообщал OBOZ.UA, пленный оккупант пожаловался, что днями сидел в блиндаже без пищи и воды. Он также рассказал о так называемых спецах армии РФ, бежавших с поля боя после первого неудачного штурма.

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