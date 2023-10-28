Пили воду из луж: пленный оккупант родом из Москвы пожаловался на реалии войны и потери войск Путина. Видео

Пленный русский солдат пожаловался на то, как попал на первую линию фронта и днями сидел в блиндаже без пищи и воды. Также россиянин рассказал о так называемых "спецах" российской армии, бежавших с поля боя после первого неудачного штурма украинских позиций.

Видео с захватчиком опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы. На каком направлении ВСУ взяли в плен оккупанта, не уточняется.

Пленный по имени Биляков Эдуард Михайлович 1978 года рождения родом из Москвы ранее работал монтажником трубопроводов в госучреждении. На службу был призван 8 апреля 2023 года. Рассказывает, что как только явился в военкомат сразу сразу и забрали. Служил захватчик в 272 мотострелковом полку.

Рассказывает, что проходил обучение на БМП-3, однако по его словам, от "военных учений", там было только название. Некоторое время его подразделение стояло в Беларуси, затем их отправили в Луганскую область.

Пленный рассказывает, что на передовой пробыл чуть больше недели, прежде чем попал в плен. Последние четыре дня не вылезал из блиндажа, просидел на позиции без еды и воды.

Видео дня

"Я воду из лужи пил, еды не было. Только то, что с собой были галеты, и это все", – говорит оккупант.

Рассказывает, что за сутки до того, как он попал в плен, на позицию зашли так называемые "спецы" армии РФ, которые должны были штурмовать украинские позиции. Однако те потерпели неудачу и в тот же день скрылись.

"На точке остался я один, потому что я сказал, что не смогу убежать", – рассказал пленный.

Также он добавил, что на позициях оккупантов в этом участке фронта очень много потерь.

"Двухсотых очень много лежит, я даже не считал, там через каждые 20 метров", – говорит россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA, под Авдеевкой сейчас воюют восемь российских бригад, потери, которые они понесли, стали одними из самых больших в 2023 году. Низкое с точки зрения эффективности наступление оккупантов за Авдеевкой не оправдало ожиданий российского руководства.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские Силы обороны уничтожили 740 оккупантов и 88 единиц вражеского вооружения и техники. В частности, ликвидировано 22 танка, 23 боевых бронированных машин, два средства ПВО, девять БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты и 11 единиц автомобильной техники.

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