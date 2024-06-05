Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео

В Украине показали новых роботов-камикадзе и заминирователей, которые помогают Силам обороны на фронте. Они могут выполнять разные задачи, в первую очередь для уничтожения вражеских целей.

Видео было опубликовано на официальном Telegram-канале платформы UNITED24. Как отмечается, на эти наземные роботизированные платформы донатили украинцы.

Там подчеркнули, что они предназначены для уничтожения разных целей на фронте, прежде всего, бронетехники российских оккупационных войск.

Работы-камикадзе могут нести одну-две противотанковые мины ТМ-62 или до 40 кг полезной нагрузки и двигаться к цели со скоростью до 25 км/ч. Также эти работы могут дистанционно минировать противотанковыми минами позиции и логистические пути врага на расстоянии до 5,5 км от оператора.

В UNITED24 отметили, что отряды роботов сохранят жизнь воинов Сил обороны Украины и гражданских. Кроме роботов-камикадзе и заминирователей, есть роботы-логисты, эвакуаторы и разминирователи – они будут воевать вместе с людьми и вместо людей.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Национальной гвардии Украины разбили позицию российских захватчиков в Запорожском направлении. Для этого они использовали наземный дрон-камикадзе.

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