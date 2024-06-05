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Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
2,1 т.
Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео

В Украине показали новых роботов-камикадзе и заминирователей, которые помогают Силам обороны на фронте. Они могут выполнять разные задачи, в первую очередь для уничтожения вражеских целей.

Видео было опубликовано на официальном Telegram-канале платформы UNITED24. Как отмечается, на эти наземные роботизированные платформы донатили украинцы.

Там подчеркнули, что они предназначены для уничтожения разных целей на фронте, прежде всего, бронетехники российских оккупационных войск.

Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео

Работы-камикадзе могут нести одну-две противотанковые мины ТМ-62 или до 40 кг полезной нагрузки и двигаться к цели со скоростью до 25 км/ч. Также эти работы могут дистанционно минировать противотанковыми минами позиции и логистические пути врага на расстоянии до 5,5 км от оператора.

Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео
Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео
Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео

В UNITED24 отметили, что отряды роботов сохранят жизнь воинов Сил обороны Украины и гражданских. Кроме роботов-камикадзе и заминирователей, есть роботы-логисты, эвакуаторы и разминирователи – они будут воевать вместе с людьми и вместо людей.

Предназначены для уничтожения разных целей: в Украине показали новых роботов-камикадзе. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Национальной гвардии Украины разбили позицию российских захватчиков в Запорожском направлении. Для этого они использовали наземный дрон-камикадзе.

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