Армия государства-террориста России на сегодняшний день остается неэффективной, несмотря на то, что может совершить некоторые тактические прорывы на фронте. Несмотря на высокие темпы производства оружия, его превосходство в войне уменьшается, поскольку интенсивность боевых действий опережает способности РФ пополнять запасы орудия.

Войско агрессора характеризуется устаревшим оборудованием, плохо подготовленными солдатами, и не сможет "захватить" Украину. Об этом говорится в материале издания Financial Times.

Отмечается, что к осени 2022 года Россия выпускала до 60 тысяч снарядов в день. В настоящее время это количество снизилось до примерно 10 тысяч в день, даже учитывая помощь Северной Кореи и Ирана.

Один из западных чиновников в комментарии медиа высказал мнение, что в феврале 2022 года у России было гораздо лучше оснащенная и обученная армия.

"Я просто не вижу, что сейчас лучше", – подчеркнул он.

В докладе Центра стратегических и международных исследований, опубликованном на этой неделе, говорится, что России необходимо производить 3,6 млн снарядов в год, чтобы поддерживать нынешнюю интенсивность огня. Однако, согласно информации минобороны РФ, они способны производить лишь половину из 4 млн снарядов калибра 152 мм и 1,6 млн снарядов калибра 122 мм, которые, по оценкам путинских военных, необходимы для прорыва.

Старшая научная сотрудница Фонда Карнеги за международный мир, изучающая российскую армию, Дара Массикот выразила мнение, что помощь США позволит украинским войскам защищать свои позиции контрбатарейным огнем и поможет замедлить или остановить продвижение оккупантов. В то же время, она отметила, что в этом году западное оружие не уменьшит российское преимущество над Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW сообщили, что удары неизвестных БПЛА и недавнее наводнение в России снизили показатель еженедельной переработки нефти страной-агрессором. Однако дроновые атаки "еще не оказали существенного влияния на российское нефтеперерабатывающее производство".

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