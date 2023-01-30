Премьер Дании подтвердила передачу Украине обещанных САУ CAESAR

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине обещанных самоходных артиллерийских установок CAESAR. По ее словам, системы уже доставлены.

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Об этом она сообщила на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским по итогам визита в нашу страну, который прошел в понедельник, 30 января. Чиновник подчеркнула, что Дания является другом Украины, сообщает DR.

"С самого начала этой войны мы говорили, что поддержим Украину тем, что нужно. И я думаю, что во многом мы доказали, что являемся настоящим другом Украины. Конечно же, мы сегодня обсудили танки. Мы только что поставили нашу артиллерийскую систему, но танки также необходимы", – заявила Фредериксен.

Ранее президент Украины призвал министра обороны ускорить поставку 19 таких установок. О том, сколько их уже в нашей стране – пока неизвестно.

CAESAR – это французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Артиллерийской частью установки является гаубица калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра. Гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО с кассетными включительно. Максимальное расстояние огня 42 км. Возимый боекомплект 18 снарядов. Быстрострельность – 6 выстрелов в минуту. Система управления огнем FAST-Hit автоматизирована с привязкой GPS.

Также в ходе пресс-конференции шла речь о датских танках. В частности, когда Зеленского спросили о них, он со смехом переслал вопрос Фредериксен.

"У меня тот же вопрос к вашему премьер-министру. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем получить военную технику", – сказал президент.

Как известно, Украина просит у Дании танки Leopard 2 немецкого производства. В этой стране их насчитывается 44 единицы.

Отметим, 30 января премьер вместе с министром обороны Якобом Эллеманном Йенсеном и министром иностранных дел Ларсом Лёкке Расмуссеном посетили украинские города Николаев и Одессу. Они заявили о всесторонней поддержке нашей страны и взяли шефство над восстановлением Николаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, с делегацией Дании 30 января подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что может нам помочь освободить нашу территорию. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины.

Позже стало известно, что Дания готова присоединиться к танковой коалиции. Также правительство страны создало отдельный фонд для помощи нашему государству.