Премьер Польши: Украине нужны боеприпасы здесь и сейчас

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна намерена приобрести у Южной Кореи боеприпасы для их дальнейшей передачи Украине. Глава польского правительства отметил, что в Европе есть дефицит вооружения, однако некоторые страны в мире обладают гораздо большими запасами боеприпасов.

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Моравецкий также дал понять, что сейчас уже нет времени на переговоры о закупках вооружения, потому что оно уже крайне необходимо украинской армии. Об этом он заявил в интервью RMF.

По словам премьера, в Польше еще есть некоторые постсоветские боеприпасы, которые вряд ли пригодятся стране в будущем. При этом он подчеркнул, что, когда речь идет о предоставлении боеприпасов, правительство отталкивается не от того, что будет меньше нужно Польше, а от того, в чем сейчас нуждается Украина на поле боя.

Кроме того, Моравецкий отметил, что Польша намерена закупить у Южной Кореи боеприпасы и передать их Украине. Однако совместные закупки вооружения не могут происходить в рамках Европейского фонда мира.

Он объяснил, что темпы закупки боеприпасов зависят, в частности, от результатов переговоров Польши с Европейской комиссией и рядом ключевых стран, включая Германию и Польшу.

"Мы надежный партнер, поэтому будем делать это только по согласованию. Однако в Брюсселе ни для кого не секрет, что в Европе нет боеприпасов. В мире есть несколько регионов, включая Южную Корею, Израиль, где этих боеприпасов гораздо больше. Поэтому я надеюсь, что наши совместные переговоры с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Польшей, Германией и Францией приведут к быстрому приобретению боеприпасов, потому что Украина нуждается в этих боеприпасах здесь и сейчас", – заявил Моравецкий.

Глава польского правительства заверил, что будет настаивать на закупке боеприпасов за пределами ЕС, подобно тому, как Польша сейчас закупает за границей современное оружие.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обеспечила системность поставок боеприпасов для Вооруженных сил из стран-членов НАТО. Вооружение поступает не только в качестве военно-технической помощи – на весь 2023 год заключаются контракты, чтобы украинская армия была обеспечена всем необходимым для отражения российской агрессии.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины просит у стран Европейского Союза поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов. Благодаря такому количеству Украина намерена уменьшить острый дефицит боеприпасов.

Европейский Союз предложит новый план обеспечения Украины боеприпасами, состоящий из трех частей. Первой частью этого плана может стать немедленная передача Украине боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса увеличивают объемы производства 155-мм артиллерийских снарядов натовского калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания увеличивает количество производимых в стране артиллерийских снарядов для военной помощи Украине. Соответствующие контракты уже заключены.

– Болгария в это время объявила о возобновлении производства 122-мм боеприпасов советского образца для оказания помощи Вооруженным силам Украины.

– Немецкий концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

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