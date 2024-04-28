Превратили в металлолом: бойцы Третьей штурмовой поразили вражеский окопный РЭБ 'Гроза-04М'. Видео

Украинские воины из 3 ОШБр уничтожили окопный РЭБ россиян "Гроза-04М". С его помощью захватчики пытались хоть как-то защититься от украинских дронов.

Уничтожение РЭБ поставило крест на намерениях оккупантов закрепиться на новых позициях в одном из направлений. Видео поражение было опубликовано в Telegram-канале Третьей штурмовой бригады.

"Бойцы Третьей штурмовой поразили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Этот комплекс предназначен для прикрытия вооружения и техники. Россияне же привлекли его на позиции, потому что закошмаренная бригадными дронами российская пехота никак не могла закрепиться. Спойлер: так и не закрепились. Ваншот от бойцов FATUM из Противотанкового батальона", – говорится в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах зафиксирован процесс уничтожения вражеского средства РЭБ от момента его обнаружения аэроразведкой до превращения "Грозы-04М" в кучу пепла.

Напомним, украинские защитники показали, как присылают "поздравления" оккупантам в Вербное воскресенье. В этот церковный праздник украинская земля точно стала несколько чище.

Также сообщалось, что украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный дрон Supercam. А морпехи на одном из направлений устроили "охоту" на захватчиков.