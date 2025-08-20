Превратили в металлолом: на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК С-300В за $40 млн. Видео

Украинские защитники не прекращают минусовать военную технику и личный состав оккупантов по всей линии фронта снижая их наступательный потенциал. На этот раз бойцы отдельного отряда специального назначения "Лазарь" "поймали" дорогостоящую цель, а именно зенитный ракетный комплекс "С-300В", стоимость которого составляет 40 млн долларов.

Об успешном уничтожении российской техники сообщили в 27 Печерской бригаде Национальной гвардии Украины. Блестящая операция была проведена на Запорожском направлении.

Подробности

"Бойцами ОЗСП "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении был уничтожен ЗРК "С-300В" стоимостью 40 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

В результате нескольких точных попаданий, вспышки от пожара ЗРК были видны на немалом расстоянии. Уничтожение такой важной техники значительно уменьшает способность противника наносить удары по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуры региона.

Что известно о ЗРК "С-300В"

С-300В – это российский универсальный, многоканальный зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия противовоздушной и противоракетной обороны фронтового звена сухопутных войск. Этот тип вооружения предназначен для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Напомним, накануне стало известно, что операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили самый современный танк в арсенале российских войск – Т-90М "Прорыв". Стоимость сожженной бронемашины составляет 4,5 млн долларов. Важная цель была поражена на одном из ключевых направлений фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" продемонстрировали кадры работы по "выжиганию" оккупантов с помощью FPV-дронов. В результате точных попаданий, российские захватчики остались без важной техники и связи в полевых условиях.

