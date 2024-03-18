Превратили в металлолом: защитники Украины отминусовали комплекс дальнего наблюдения оккупантов "Муром". Видео
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику российской оккупационной армии на поле боя. Накануне путинские террористы потеряли еще один комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром".
По вражеской технике был нанесен удар с помощью дрона. Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
По его словам, дорогостоящий комплекс обнаружили аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского. После выявления позиции по комплексу было нанесено огневое поражение.
Также командующий Национальной гвардией опубликовал видео, которое свидетельствует о том, что комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения был уничтожен с помощью FPV-дрона.
Российские террористы используют комплекс "Муром-М" для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения. С помощью него захватчики могут контролировать ситуацию на открытой местности, а также выявлять пути передвижения к объектам.
Напомним, в Херсонской области снайперы ССО уничтожили группу российских захватчиков. Защитники ликвидировали вражескую группу во время ночной работы.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из бригады "Хартия" Гвардии Наступления уничтожили российский МТЛБ в одном из направлений фронта. Бойцы предложили раненым захватчикам сдаться, но их сразу же ликвидировали свои.
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