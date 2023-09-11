Превратили в руины: оккупанты разграбили уникальное предприятие в Кременной, продукция которого экспортировалась в 40 стран мира. Фото

Российские захватчики разграбили и уничтожили цеха предприятия "Аэромех" во временно оккупированной Кременной Луганской области. Этот завод изготавливал зерновые сепараторы по уникальной технологии.

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Продукция поставлялась не только в Украину, но и в 40 зарубежных стран, рассказал журналист и блогер Денис Казанский. На своем канале в Telegram 11 сентября он показал фотографии того, что осталось от некогда успешного предприятия.

Журналист отметил, что там работали десятки людей, завод развивался и платил налоги.

"Но в 2022 году российская армия сначала разнесла завод из артиллерии, а затем захватила и разграбила. Остатки оборудования распилили на металл. Уцелевшие станки вывезли в Россию", – сообщил он.

Владельцы "Аэромеха" в 2022 году переехали в Черкасскую область и начали фактически с нуля. Сейчас им удалось возродить производство, но оно пока в восемь раз меньше, чем в Кременной. Сотрудники завода также переехали.

"Рабочие места и налоги ушли в другой регион, а Кременная, которую Россия "освободила", лежит в руинах. Там ни людей, ни работы, ни уникальных технологий. Россия уничтожила все и назвала это "помощью жителям Донбасса", – возмутился Казанский.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали, как выглядит сегодня временно оккупированный Лисичанск Луганской области. Несмотря на то что бои в городе закончились более года назад, "освободители" до их пор даже мусор не убрали.

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